Karsı kış erken vurdu

Geçtiğimiz günlerde etkin olan soğuk havanın arkasında gelen kar, Iğdır’dan Kars’a gelen çobanları ön çalışmasız yakaladı. Sarıkamış ilçesinde yaylada hayvan otlatan çobanlar kar yağışıyla birlikte yola çıktı. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanını zor şartlarda soğuğa aldırış etmeden Iğdır’a götürmek isteyen çobanlar, hayvanlarıyla birlikte Sarıkamış’a sığındı.

Kar yağışı ve soğuğun etkisini kaybetmesini bekleyen çobanlar bir yana kar altında hayvanlarını otlatarak doyurmaya çalışırken, bundan başka da soğukla mücadele ediyor.

Sarıkamış’ta ağaçlar soğuktan buz tuttu

Sarıkamış Şehitliği’nde ağaçlar soğuktan kırağı tutarken, vatandaşlar karın erken yağmasına sevindi. Sarıkamış’ta kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayak sezonunun erken açılacağına uyarı çeken vatandaşlar, “Kar bu yıl erken yağdı. Kayak tesislerinde şu anda 15 santimin üstünde kar var. Bu şekilde kar yağışı devam ederse kayak sezonunu erken açarız” diye konuştu.

Sarıkamış Karakurt Horasan Karayolu’nda sis ve kar yağışı etkin oluyor

öte yandan kar yağışının devam ettiği Sarıkamış-Karakurt-Horasan Karayolu’nda etkin olan sis ve kar yağışı hayatı negatif etkilemeye devam ediyor. Karakurt Horasan aralarında kar yağışı nedeniyle manzara mesafesi ara sıra 5 metreye kadar düşerken, bölgede uygulama yapan trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Sarıkamış’ta kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu – Olgun Yıldız

