Kars’ın yüksek kesimlerinde kar örtüsü

Çıldır Gölü civarda yer alan dağların karı erimedi. Bugünler de yağan yağmur ve soğuk havanın etkin olduğu bölgede yüksek kesimlerde arazisi bulunan köylü sakinleri daha ekimlerini yapamadı. Murat Avcı isimli köylü sakini, “Mayıs 2017 Çıldır Gölü’nün yüksek kesimlerinde kar var. Hava soğuk, rüzgar var. Demin Kars’tan kış gitmiş değil.” dedi.

öte yandan Çıldır Gölüne dışarı giden vatandaşlar dağlarda gördüğü karın fotoğrafını çekmeyi dikkatsizlik etmiyor. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla selfie yapıyor.

Işık Çapanoğlu