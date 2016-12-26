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Karsta Karayollarının karla mücadelesi

Kars’ta etkili olan kar yağışı sonrasında karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

26 Aralık 2016 Pazartesi, 08:07

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Kars’ta etkili olan kar yağışı sonrasında karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kentin ana arterlerinin karını temizledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 tuz sericili kar küreme bıçaklı kamyon, 4 kar küreme bıçaklı kamyon, 4 greyderin de olduğu toplamda 20 araç ve 32 personel ile Kars’ta adeta seferberlik ilan etti.

Karayolları ekipleri, Kars – Iğdır, Kars – Ardahan ve Kars – Erzurum şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettirirken,çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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