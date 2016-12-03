Kartalda karaya oturan gemiler kurtarılmayı bekliyor

Marmara bölgesinde dün etkili olan şiddetli lodos sebebiyle Kartal’da bir Rus ve bir Türk gemisi karaya oturdu. Türk gemisinden mürettebat bulunmadığı öğrenilirken, Rus gemisindeki 14 mürettebat ise ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kayalıklara çarparak su bölge Rus geminin kurtarılması için dalgıçlar göre analiz yapılarak kaynak yapılacağı ve arkasından su tahliyesinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Cenk İşver