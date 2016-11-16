Kartalda kreş velilerine 1 yıl boyunca eğitim verilecek

“Ailem Eğitimde, Geleceğim Güvende” adlı projenin ilk tanıtım toplantısı Özgürlük Kültür Merkezi’nde yapıldı. 2.5 ay sürecek eğitim ile kreşlerde eğitim görebilen miniklerin ailelerinin katılımı ile 14 bambaşka konu başlığında çocuk gelişim uzmanlarınca eğitim verilecek.

Kartal Belediyesi’ne alt 11 kreşte eğitim gören çocukların aileleri ile daha nitelikli bir irtibat kurabilmelerini ve ailelerin de çocuklarının gereksinimleri ile ilgili daha donanımlı ülkü gelmelerini hedefleyen Çocuk Yuvası Müdürlüğü yetkilileri, Kartal Irk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaptı. Aile katılımı eğitimi çerçevesinde şekillenen “Ailem Eğitimde, Geleceğim Güvende” adı projenin tanıtım toplantısı önceki gün Özgürlük Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kartal Ahali Eğitim Merkezi öğretmeni Emine Gültekin’in bilgi verdiği toplantıya; Çocuk Yuvası Müdürü Elif Yavuz Dipşar ve Kartal Belediyesi’ne yan kreşlerde eğitim görebilen miniklerin aileleri katıldı. Yıl içinde gerçekleştirilecek ve 2,5 ay sürmesi planlanan projede velilere 14 ayrı konu başlığında eğitim verilecek. Haftada 1 gün ve 2 saat olması öngörülen eğitim, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve kursun sonunda iştirakçi ailelere Ulusal Eğitim Bakanlığı’na ast Irk Eğitim onaylı kurs tamamlama sertifikası verilecek. Projede hem her ders sonunda ÇEM’den (çocuk eğitim materyalleri) ailelere ve çocuklara kitap armağan edilecek.

