Kartepe beyaza büründü!

Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren soğuk hava dalgası sonrasında Kocaeli’ye yılın birincil karı düştü. Sabahtan saatlerinde başlayan kar yağışı Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe’yi beyaza bürüdü.

Türkiye’nin kayda değer kayak merkezleri arasında bulunan Kartepe, yoğun kar yağışı ile sezonu erken açmaya hazırlanıyor. Sabahtan saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Kartepe kayak merkezine meydana çıkan yollar beyaz örtü aşağı kaldı. Takriben 15 santimetre kalınlığında kar tabakası ile kaplanan yollarda, araçların güçlük yaşamaması için tuzlama çalışmaları aralıklarla sürüyor.

Gecen yıl Aralık ayında birincil kar yağışının yaşandığı Kartepe’de beklenenden önce yağış olduğunu açıklayan otel Erzak Müdürü Dursun Deniz, “Sezon beklentilerimizin üstünde olacak. Şu an için rezervasyonlarımız iyi gidiyor.İnşallah iyi bir sezon olacak.Şu lahza otel bölgemize kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Geçen sene kış sezonumuz iyi geçmedi. 3 ay kayak sezonumuz oldu. Bu yıl sezonun 5 ay civarında olmasını bekliyoruz. Şu lahza otelde doluluk oranımız ise yüzde 30 civarında” dedi.

Gürcan Yılmaz

