Kartepede kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olmaya aralıksız soğuk hava dalgası, Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’nin beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Önceki geceden itibaren etkin olan ve halen devam eden yağış sonrasında Kartepe’de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Eğlence mekanlarının akşam saatlerinde son hazırlıklarını tamamladığı Kartepe’ye gelen tatilciler de akşam saatlerinde kar yağışının tadını çıkardılar.

İSMAİL GÜNDÜZ