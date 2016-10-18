Kaşıkçı Elması'nı ilk kez 1. Abdülhamit kullanmış

KAYSERİ (AA) – Sanat tarihçisi yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu, “Kaşıkçı Elması”nı ilk defa 1. Abdülhamit’in kullandığını söyledi.

Sanat tarihçisi İrepoğlu, Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi Salonunda düzenlenen “Sanat Tarihi Edebiyata İlham Verdiğinde” konulu konferansta, kitaplarının esin kaynaklarını ve yazılış hikayelerini anlattı.

Mücevher tarihi konusunda da çalışmaları bulunduğunu, bu nedenle her kitabına bir mücevher hikayesi koyduğunu dile getiren İrepoğlu, “Kaşıkçı Elması hazineye 17. yüzyılda girmiş. Padişah portrelerini incelerken gördüm ki onu ilk defa 1. Abdülhamit sorguç (tepelik) olarak başına takmış. Daha önce böyle bir görüntü yok. Bu beni çok heyecanlandırdı. Hemen bir makale yazdım.” diye konuştu.