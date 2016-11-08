Kasım ayı sosyal medya marka endeksi açıklandı

Türkiye’de sosyal medyada etkin markaları nesnel bir şekilde inceleyerek puanlayan SocialBrands, markaların Kasım ayı skorlarını açıkladı. Onlarca sektörde 17 binden pozitif hesabı kapsayan sosyal medya marka endeksi SocialBrands,

Bu Ayın Lideri Zen Pırlanta

Sosyal medyada bu ay en yüksek performans, geçtiğimiz aylarda da ilk üç marka arasında yerini koruyan Zen Pırlanta’dan geldi. Facebook, Twitter ve Instagram’da bu ayki performansını etkileyen en önemli etmen ise video paylaşımları oldu. Bu ay görsel iletişimin yanı sıra video iletişimine de yer veren marka, yüksek etkileşim almaya devam etti. Honda Türkiye, özellikle Facebook ve Twitter’da gösterdiği performans ile ikinci sırada. Bu ayki marka iletişiminde yeni Honda Civic’i ön planda tutan marka, hayranlarından yoğun etkileşim aldı. Sosyal medyada düzenlediği yarışma ile yoğun etkileşim bölge ve hayran sayısı bakımından yükseliş bildiren Madame Coco ise liderler tablosunda üçüncü sırada yer aldı.

Facebook, Twitter ve Instagram’da markalar kadar Ekim ayı baştan başa paylaşılan 1,4 milyondan pozitif içerik ve 740 milyonun üstünde etkileşimi inceleyen SocialBrands sonuçlarına kadar sosyal medyada bu ay birincil 10’da bulunan öteki markalar ise sırasıyla Mavi, Akbank Sanat, Mercedes-Benz Türkiye, English Home, Koton, Audi Türkiye ve Sabancı Holding oldu.

SocialBrands markaları nasıl değerlendiriyor?

sosyal ağ peşine düşüp takip, yönetim ve tahlil platformu BoomSonar‘ın gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial’ın ayrıntılı verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 17 binden fazla markanın bütün sosyal medya aktivitelerini big bilgi prensiplerine tabi kalarak tahlil ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere kadar dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, alkış, açıklama, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay her tarafında paylaştığı ileti sayısı, ayrı ileti türlerinin uygulama oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, büyüme istikrarı, sayfa bilgileri gibi çoğu bilgi, markaları akılcı ve tarafsız bir şekilde inceleme eden algoritmanın temelini oluşturuyor. SocialBrands markaları, rakiplerini ve sektörleri nesnel bir şekilde çözümlemek ve buna uygun taktik geliştirmek isteyenler için fırsat sunuyor.

