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Kasım ayında deniz keyfi

Türkiye’nin çoğu ilinde soğuk hava ve yağış etkisini gösterirken, Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor.

09 Kasım 2016 Çarşamba, 17:02
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Türkiye’nin çoğu ilinde soğuk hava ve yağış etkisini gösterirken, Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve tanıdık olmayan turistler, Kasım ayına karşın güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Alanya’da güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun vakit güneşlendi. Güneş banyosunun arkasında kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Plajlardaki kalabalık, yaz aylarındaki görüntüleri aratmadı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye takriben, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 26 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 65 olduğu ilçede güneşli havanın gün boyunca etkisini sürdüreceği, gerisinde yerini yağışa bırakacağı belirtildi. 

Rıza Yanık

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