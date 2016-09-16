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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı.

16 Eylül 2016 Cuma, 21:08
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi

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İSTANBUL (AA) – Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesislerinde Sportif Direktör Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde Kemal Özdeş’in, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Nursal Bilgin, transfer politikası, altyapı ve oyun disiplinlerinde yeni modeller oluşturduklarını aktararak, “Bu politikaları uygulayabilecek en uygun kişi olarak yönetimimiz teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş’i seçmiştir. Sözleşme 1 yıllık olmasına rağmen uzun vadeli olarak düşünülmektedir. Hayırlara vesile olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

Kemal Özdeş ise, Kasımpaşa’da teknik direktör olmanın kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu kaydederek, “Bundan sonra Türk futboluna oyuncu yetiştiren hem de ülkemizi temsil edecek bir takım oluşturmak en büyük amacımız olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Süha Gür

spor

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