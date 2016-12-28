“Kaşmir, dokusu güzel ve yumuşacık bir hediyedir”

ANKARA (AA) – Gobi Mongolian Cashmere Ankara Mağaza Müdürü Özlem Altunakar, “Kaşmir, tam bir hediye markasıdır, kaşmirin dokusu güzel ve yumuşacık bir hediyedir. Gramla satılan bir ürün olduğu için kaşmiri ‘yumuşak altın’ diye tabir ediyorum. Hediye seçenekleriniz arasında sevdiklerinize yumuşak, şık kazak, atkı ve berelerimiz hediye seçeneğiniz olabilir.” dedi.

Altunakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de satışa sunulan ürünlerin tamamının yüzde 100 Moğol kaşmirinden üretildiğini, ilk mağazalarını Ankara’da açtıklarını belirterek, yoğun ilgi nedeniyle İstanbul ve diğer büyükşehirlerde de mağaza açılacağını söyledi.

Dünyanın en iyi kaşmirinin Moğolistan’da üretildiğini ifade eden Altunakar, “Dünyada bilinen bir gerçek var ki en iyi kaşmir, Moğolistan kaşmiridir. Çünkü kaşmir keçileri, tüyünü Moğol dağlarında sıfırın altında 40 ve 50 derecede vermektedir. Dolayısıyla çok meşakkatli bir üretim süreci vardır, hassas ve tene direk giyilebilen tek üründür.” diye konuştu.

– “Kaşmir tam bir hediye markasıdır”

Altunakar, hafif ve çok sıcak tutan kaşmir ürünlerinin Türkiye’de büyük ilgi gördüğünün altını çizerek, kaşmirin yapısından dolayı vücut ısısını ideal sıcaklıkta tuttuğunu ve terletmediğini, ürünlerde açılışa özel yüzde 10 indirim uygulandığını aktardı.

Yılbaşı yaklaşırken hediye telaşı yaşayanların sevdiklerine ne alacaklarına karar veremediklerini belirten Altunakar, şöyle devam etti:

“Kaşmir, tam bir hediye markasıdır, kaşmirin dokusu güzel ve yumuşacık bir hediyedir. Gramla satılan bir ürün olduğu için kaşmiri ‘yumuşak altın’ diye tabir ediyorum. Hediye seçenekleriniz arasında sevdiklerinize yumuşak, şık kazak, atkı ve berelerimiz hediye seçeneğiniz olabilir. Bunun için çok güzel tasarımlar, dokuma şallar getirttik, bunlardan tercih edilebilir. Ayrıca renk alternatiflerimizi sunduğumuz organik kaşmir dışında farklı sıcak tonlar ve pastel tonlara hakim ürünlerimiz de var. Biz, yüzde 100 kaşmir olan tek markayız.”

– “Kaşmir, giydiğin zaman çıkarma hissi uyandırmayan lüks bir kumaştır”

Moda yazarı ve stil danışmanı Aysu Kaba ise yüzde 100 Moğol kaşmirinden üretilen ürünlerin herkesin gardırobunda olması gerektiğini, kaşmirin çok özel bir kumaş olduğu için terletmediğini ve üşütmediğini söyledi.

Kaba, kaşmir kumaşının özelliklerini aktararak, şöyle devam etti:

“Kaşmir, giydiğin zaman çıkarma hissi uyandırmayan lüks bir kumaştır. İncecik bir kaşmir ürünü giyinip üstüne kabanınızı giydiğiniz zaman hava ne kadar soğuk olursa olsun üşümüyorsunuz. Üşümemek ve yünlü kumaşın alerji yapmaması, sizin için en büyük lükstür diye düşünüyorum. Kaşmir her zaman lüks bir kumaş olduğu için beyaz, krem, gri ve siyah renkler gardırobun olmazsa olmazı olmalıdır. Bu renkler, diğer kıyafetlerle rahatlıkla kombinelenebilir. Bu sene özellikle kırmızı, nar çiçeği kırmızısı gibi renkler de her sene olduğu gibi modası geçmeyen renklerimizdendir.”