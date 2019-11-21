Kaspersky, Kadir Has Üniversitesi'nde öğrencilere siber güvenliği anlattı
İSTANBUL (AA) – Kaspersky tarafından Kadir Has Üniversitesi'nde öğrencilere siber güvenlik anlatıldı.
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Üniversitesi, eğitici dersler, etkileşimli oturumlar, tartışmalar ve networking fırsatlarının bir arada sunulduğu Kaspersky'nin "Cyber Day" etkinliğine ev sahipliği yaptı.
"Cyber Day" etkinliğinde hem Kadir Has Üniversitesi’nden hem de farklı üniversitelerden öğrenciler, siber güvenlikte dünya çapındaki son gelişmeleri öğrenme şansına sahip oldu.
Türkiye özelinde alanında ilk olma özelliği taşıyan bu nitelikteki bir etkinlik, öğrencilerin siber güvenlik konusundaki bilgilerini tamamlayıcı biçimde olabilmesi amacıyla düzenlenirken, öğrencilere doğrudan endüstrinin uzmanlarıyla beraber çalışma olanağını sunması açısından da önem kazanıyor.
"Cyber Day"de konuşan Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 100'den fazla öğrenciye siber güvenliğin halihazırdaki doğasından ve güvende olmak için alınması gereken önlemlerin neler olduğundan bahsetti.
Yamout, "Öğrencilerin meraklı ve duygusal yapıda olmalarının yanında hem boş zamanlarında hem de akademik nedenlerle internete yüksek derecede bağımlı olmaları, üniversite düzeyinde siber eğitimin kritik önem taşımasının sebebi." ifadesini kullandı.
Siber güvenlik eğitimlerinin önemine işaret eden Yamout, "Genelde en yeni teknolojileri ilk kullananlar arasında olan ve yoğun birer internet kullanıcısı olan genç öğrencilerin alacağı siber tehdit eğitimi, onları sadece siber tehlikelere karşı korumaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekte çalışacakları birbirinden farklı alanlarda karşılarına çıkacak siber tehditlere daha hızlı tepki verebilmelerini mümkün kılacak beceriler edinmelerini de sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Etkinlikte ayrıca, Kaspersky’nin İnteraktif Koruma Simülasyonu eğitimi (KIPS) oturumu da gerçekleştirildi.
– Türkiye, META bölgesinin siber saldırılara en açık ülkeleri arasında yer alıyor
Verilen bilgiye göre, Türkiye, META bölgesinin siber saldırılara en açık ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye'de 2019'un üçüncü çeyreğinde web kaynaklı tehditlerden etkilenen kullanıcıların sayısının yüzde 17,4 olduğu görülüyor. Geçen yıl ise bu yüzde 20,1 gibi bir oranla daha yüksek seviyelerde bulunuyordu.
Kaspersky, 2019'un üçüncü çeyreğinde Türkiye'de 9 milyondan fazla web kaynaklı saldırı tespit etti. Bu sayı, 2018'dekinden yaklaşık olarak 200 bin fazla saldırıyı temsil ediyor.
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