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Kastamonudaki kurganda 24 mezar bulundu

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi kazı danışmanı Yrd.

11 Kasım 2016 Cuma, 22:39
kastamonudaki-kurganda-24-mezar-bulundu

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Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi kazı danışmanı Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışmalarına firari kazı yapıldığı ihbarı üzerine 2012 yılında başladıklarını söyledi.

Kazının Kastamonu Müze Müdürlüğü gözetiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştirildiğini gösteren Yıldırım, 10 şahsiyet ekiple sürdürdükleri kurgandaki çalışmaların tamamlandığını belirtti. 

Mustafa Kurt

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