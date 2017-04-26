Katanersiz Tramvay Uygulamasına uluslararası ödül

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattı’nda Türkiye’de ilk kez uygulanan katanersiz tramvay çalışması, milletlerarası arenada ödül kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi içinden geçen Alaaddin-Adliye hattının şehrin tarihi dokusuna uygun olması için tarihi bölgede direklerin ve tellerin bulunmadığını belirterek, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı hatta Türkiye’de ilk kez katanersiz tramvaylarla hizmet verdiklerini söyledi. Bu bölgede dünyadaki en ileri sistemi uyguladıklarını dile getiren Başkan Akyürek, “Tarihi bölgede 12 adet katanersiz tramvayımız hizmet veriyor. Alaaddin ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi aralarında tramvaylarımız katanersiz çalışıyor. Tekrar bu alanda hattımız taşıt trafiği ile birlikte işliyor” dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katanersiz tramvay hattı, dünyanın toplu nakliyecilik alanındaki en büyük etkinliği olan UITP Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi kapsamında 2 yılda bir düzenlenen Toplu Taşımacılık Projeleri Yarışması’nda bölgesel kategoride ödüle layık görüldü.

Ödül, 15-17 Mayıs tarihlerinde Kanada’da düzenlenecek UITP Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı dahilinde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ibraz edilecek.