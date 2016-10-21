“Katil koca Googledan hangi hallerde indirim alacağına bakıyor”

Bayan cinayetlerinde ‘İyi hal indirimi’ ve ‘Hileli kışkırtma indirimi’ uygulanmasına karşı olduğunu söyleyen Avukat Altun, dava süreçlerinde yapılan indirimlerin tepki topladığını ve kamuoyundan gelen bu tepkilerin işe yaradığını belirtti.

“Google’dan hangi hallerde indirim alacağına bakıyordu”

“Eşine onu kızdıracak söz söylediği için kadın öldürülürse indirim uygulanmamalı” diyen Altun, “Toplumsal değişim gerektirse de davalarda indirimlerin uygulanmaması kadın cinayetlerinde caydırıcı olacaktır. Örneğin bir davada karısını öldüren kocanın hangi hallerde indirim alırım diye Google’dan araştırma yaptığını gördük. Artık bu indirimler kanun maddesi olmaktan çıkıp kötü niyetle kullanılmaya başlandı. Eşlerini, sevgililerini, nişanlılarını veya kendilerini reddeden kadınları öldüren erkekler göre cezasızlık hali olarak alınıyor” dedi.

Yasaların erkekler kadar hazırlandığını o yüzden eril olduğunu açıklayan Altun, “Bu durumda yasalar daha fazla erkeği koruyan, erkek gösterme açısıyla üretilmiş oluyor. Düşünün fakat yakın vakit kadar ‘adam öldürme’ suçu vardı bu daha sonradan ‘insan öldürmeye’ döndü. Bu sebep kanunları ve kararları kadın hâkimler uygulasa deha yasalar erkek baskın olunca dava sonuçları erkekler lehine çıkıyor. Bunun için biz mücadele etmeliyiz, tepki çok manâlı ve yerini de buluyor” diye konuştu.

“Kadınlar erkeklerin mülkiyeti değildir”

“Siyasilerin söylemleri çok önemli çünkü halkımızın örnek aldığı ve fazla sevdiği siyasetçiler var” diyen Altun sözlerine şöyle devam etti;

“Yasaların indirim uygulanmadan bilfiil uygulanması keza caydırıcı olacaktır. Keza daha ufak yaştan itibaren anasınıfında, ilkokulda kadın erkek eşitliği ve cinsel eğitimlerin verilmesi gerekiyor ancak bayan ve erkek ayrıca kendi bedenini bilsin ayrıca de karşısındakiyle daha bedeni bir ilişki kurabilsin. Bunların yanında kadınların erkeklerin mülkiyeti olma halinden vazgeçildiği vakit kuvvet tabii ama de azalacaktır.”

Konuya ilişkin tanımlama yapan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Kavaklı Birdal, “Kadına yönelik şiddetin, erkeklerin kıskançlık nedeniyle veya cinnet getirip yaptığı münferit olaylar değil; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sistemli bir sorun olduğunu söyledi.

“Medya kadına şiddet haberlerinde daha aklıselim olmalı”

Toplumsal bir sorunla aleyhinde karşıya olduğumuzu belirten Birdal, “Kadına şiddetle toplumsal bir şekilde uğraş etmek gerekiyor. Basında bu haberlerin verilişiyle ilgili kullanılan dilden tutun da, mahkemelerde bunlarla ilgili verilen kararlara, toplumsal reddin ne şekilde uygulandığına kadar çok geniş bir alanda değerlendirilmesi gereken bir durum alsında. Kadına şiddet hiç kapanmayan ve gitgide derinleşen bir yaradır” dedi.

Kadına şiddet haberlerin medyada yer almasının farkındalık açısından olumlu olabileceğini fakat kullanılan dilin hatalı olduğunu dile getiren Birdal, “Görünür olma farkındalık olması açısından olumlu olarak değerlendirilebilir fakat kullanılan dilde önemli sorunlar görüyoruz. Yargılayıcı ve sözde kadının mutlaka bir sorumluluğu varmış gibi bir girişim toplumsal algıyı olumsuz etkileyen şeyler. Mesela haberde erkek şiddetine uğramış bir kadının açık adresi verilebiliyor, uygar hali eğer boşanmışsa bu altı çizilerek belirtiliyor. Kadının bedeni, yaralanmış, örselenmiş hali, kaygısızca gizlilik ihlal edilerek paylaşılıyor. Son kertede en esas adalet olan yaşama hakkı kadınların elinden alınmış oluyor” açıklamalarında bulundu.

“Yasal uygulamalar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor”

Yasal uygulamaların toplumsal eşitsizliği derinleştirdiğini ve kadınların aleyhine uygulandığını söyleyen Birdal sözlerine şöyle devam etti;

“Sonrasına baktığımızda daha acı bir tablo var fiilen çünkü yasal uygulamaların toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren ve kadınların aleyhine uygulandığını görüyoruz. Bayan katillerine uygulanan ‘Hileli kışkırtma ve iyi hal indirimi’nin öz savunma hakkını kullanan kadınlara uygulanmadığını görüyoruz. İnsanların hayatı tehlikeye girdiğinde, süregelen bir kuvvet, baskı söz konusu olduğunda öz savunma kanunen meşhur bir haktır. Bu sadece saldırıya uğrayan kişi için değil etrafındakiler için de bir yükümlülüktür sahiden. O yüzden otobüste bir kadına şort giydiği için biri saldırdığında insanların duyarsız kalmaması, izlememesi gerekiyor.”

Son olarak kadına şiddeti önlemenin muhtemel olduğunu belirten Birdal, “Kadına şiddeti durdurmak muhtemel, yapılacak fazla şey var. Feminist Hareketin, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ve aynı sivil toplum kuruluşlarının bunu dillendirmesi, canlı tutması ciddi etki yaratıyor. Fakat sistemli bir sorunla karşısında karşıyayız, kendisini eğitimden tutun da yargıya kadar yeniden üreten cinsiyetçi inşa söz konusu. Ilk Önce zihniyet değişikliğine gereksinim var, bayan ve erkekleri eşit vatandaşlar olarak görebilen bir yaklaşımla fakat ilerleyebiliriz” dedi.

