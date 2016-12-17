Katili yakaladı, ayın polisi seçildi

Durum, Samsun’un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi Düzyayla Sokak’ta 13 Kasım’da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye takriben, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Mahmut Demir, kalbinin üzerinden vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Silahlı saldırı aranjör Mustafa A. (36) kaçmış, fakat Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekibi kadar yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme kadar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Mustafa A.’yı yakalamak için mesai mevhumu gözetmeksizin özveri çalışmaları sonucu şüpheliyi yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü Ceza Bürosu’nda görevli polis memuru Tufan Odabaşı’yı tayin bilinci ile hareket etmesi, aklıselim, tedbirli ve özverili bir şekilde çalışması, mesai arkadaşlarına misal teşkil ettiği ve halkın polise olan güven duygusunun güçlenmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 2016 yılı Kasım ayının polisi seçti.

Ayın polisi seçilen Tufan Odabaşı’nın fotoğrafı Samsun Güvenlik Müdürlüğü girişindeki lobide bulunan ayın polisi panosuna asıldı.

Muammer Ay