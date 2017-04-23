Katılım bankacılığı büyüyor

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, katılım bankacılığının büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye’de faizsiz bankacılığın pazar büyüklüğü 165 milyar lirayı aştı. Dünyada 2 trilyon dolarlık bir büyüklük var. 2023 yılında faizsiz bankacılığın ülkemizde aldığı payı yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılım bankacılığının Türkiye’de kamu yatırımları ile yeni bir boyut kazandığını kaydetti.

Üretimi, ticareti ve ekonomik büyümeyi destekleyen model katılım bankacılığının, bankacılık sektöründen aldığı payın büyüdükçe ülke ekonomisine katkısının da artacağını belirten Göktaş, şöyle konuştu:

“Vakıf Katılım olarak vizyonumuzu katılım bankacılığında referans kurum olmak şeklinde belirledik. Bu vizyon kapsamında öncelikli amacımız, sektörü büyütmek, yurt içi ve dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Bugün sektörün en genç oyuncusuyuz fakat önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 2016 yılında hızlı bir büyüme süreci geçirdik. Milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımız fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk ve bu kalemde 4,4 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştık. Ekonomimize ve sektörümüzün gelişmesine verdiğimiz desteği bu yıl da istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.”

– “Dünyada 2 trilyon dolarlık büyüklüğü var”



KOBİ’lerin ihtiyaçlarının iyi anlaşılması gerektiğini belirten Göktaş, “Diktiğiniz bir gömlek herkese uymuyor. Hedefimiz KOBİ’lerin özel terzisi olup, istenilene cevap verebilmek.” dedi.

Göktaş, birinci yılı doldurmadan 19 milyon lira net kara ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de faizsiz bankacılığın pazar büyüklüğü 165 milyar lirayı aştı. Dünyada 2 trilyon dolarlık bir büyüklük var. 2023 yılında faizsiz bankacılığın ülkemizde aldığı payı yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çok iddialı bir hedef. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için katılım bankalarına ciddi anlamda teveccüh olması gerekiyor. Bir kamu katılım bankası olarak halkta bu teveccühün fazlasıyla olduğunu görüyoruz. Örneğin Eskişehir’de toplayacağımız kaynakların tamamını Eskişehir’deki firmalara kullandırmak en doğru yoldur.”