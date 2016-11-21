Katledilen taksicinin son müşterisinden örnek davranış

Önceki hafta Kocaeli’nin Derince ilçesi Yörükler Mesire Alanı’nda katledilen taksici Halil Günay’ın parası olmadığı için veresiye taşıdığı kadın yolcu, borcunu tahsis için geldiği taksi durağında sürücünün öldürüldüğünü öğrenince gözyaşları içinde borcunu Güney’in meslektaşlarına teslim etti. Pompalı tüfekle vurularak katledilen ve 41 T 0117 aracı da D-100 üzerinde yakıt dökülerek yakılan Güney’in emrindeki olduğu Yenidoğan Köprü Taksi Durağı’ndaki meslektaşları da ismini vermek istemeyen kadına teşekkür ederek, faillerin bir lahza önce yakalanmasını istediler. Durak çalışanlarını temsilen konuşan Durak Başkanı Levent Uzun, olayın taksicilerin kaderi olarak kabul edilemeyeceğini ve yasaların hafif olmasının suçluları özendirme ettiğini dile getirdi. Uzun, bu tarz suçlara bulaşanların daha ağır cezalarla cezalandırılmasının tek çözüm olduğu söyledi.

“Param olmasa da beni evime bırakmıştı”

Ölen taksiciye borcunu getiren ve ismini tahsis etmek istemeyen kadın yolcu, “Halil’in arabasına binmiştim. Param yoktu. Beni eve dek getirir misin, param yok dedim. Natürel abla dedi. En son parası buydu. Hakkını helal eder inşallah. Allah mekanını cennet eylesin. Eşinin de başı sağ olsun. Bizim taksi durağımızın şoförleri altın. Allah’a itimat olsunlar” dedi.

“Dört dörtlük bir insandı”

Ölen Güney ile 12 yıldır birlikte çalıştıklarını söyleyen Levent Uzun ise ölen arkadaşlarından iltifat ile bahsederek, “Kardeşimiz Halil alkolü, sigarası bile olmayan namazında dört dize bir insandı. Gerçekte bir kardeş gibiydik burada. Ailelerimizden artı birbirimizi görüyorduk. Acımız koskocoman. Allah ailesine rahatlık versin. Arkadaşımız o gece nöbetçiydi. Bizde çalışma sistemi olarak gece 12 ile 6 arasında durakta bir kişiyi nöbetçi olarak bırakıyoruz. Bizde sabahtan saatlerinde geldik. Başlıca her sabahleyin halden alışveriş yapan insanları ışık halkası taşırız. O sabah ülkü gidecekler bize şikayette bulundular. Sabaha doğru taksiyi onlarca kere aradık lakin yanıt veren olmadı diye. Bizde merak ettik. Halil kardeşimizi aramaya başladık. Belki bir yerde telefonu çekmiyordur diye düşünmeye başladık. Saat 07.00 oldu hala ulaşılamıyordu. Bu kez tedirgin olmaya başladık. Çünkü daha önce başımıza bu müşteri olaylar gelmişti. daha önce böyle 2 can verdik. Sümer karakoluna gittik. Şikayette bulunup şart izahatı yaptık. Ailesinin başvuru etmesi gerektiğini söylediler. Ailesine ulaştık. Kuruçeşme Karakolu’na müracaatta bulundular” diye konuştu.

“Cansız bedenini biz bulduk”

sonra aracın son göründüğü yerde aramaya gittiklerini ifade eden Uzun, “Tenha yerlere geldik. Burada bölünmeye başladık. Biz fena bir şey olduğunu hissettik burada. Yolda arama yapar iken bir kan izine rastladık. Arından da arkadaşımızın cansız bedeni ile karşılaştık ve memur arkadaşları çağırdık. Orada manâsız bir tüfek kovanı vardı. Daha Sonra bize pompalı tarzı bir tüfek kadar öldürülmüş olabileceği söylendi” şeklinde konuştu.

“Adam öldürenlerin cezaları ağırlaştırılmalı”

Olayın faillerinin bir lahza önce yakalanmasını beklediklerini söyleyen Levent Uzun, “Biz emniyet güçlerine ve jandarma güçlerine güveniyoruz. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Biz bu olaya hiçbir şekilde aylaklık verilmesini istemiyoruz. Bu olay ilk değil son da olmayacak. Bizim devletimiz büyük bir devlet fakat kanunlarımız çok çelimsiz. İnsan öldürüp 10 sene suç oluşturan alıp 3 yıl yatıp 5 sene daha sonra dışarı çıkıyorlar. Ilaç satanlar, ot satanlar dışında patır patır geziyor. Bunlar engellenmediği müddetçe bizim arabalarımıza kabin üretilmiş, panik butonu yapılmış, kamera takılmış hiçbir şey fayda etmez. Onlar sadece biz öldükten sonradan failin bulunması için asistan olacak şeyler. Bir sürü mobese var. Bunlar ne işe yarıyor. Burada mobese var çalışmıyor. Biz buradaki mobeseye güvenerek burada oysa durak adına önlem almadık. Durağın içini bile görüyorlar dışarıdan. Altyapılar çalışması var diye kamera da arıza varmış o da bize denk geldi” ifadelerini kullandı.

“Bu duraktan 3. kaybımız”

Çalıştıkları durakta cinayete kurban giden meslektaşlarının sayısının 3 olduğunu dile getiren Uzun, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama bunu çözümü kuşkusuz kanunların değişmesi ve cezai yaptırımların arttırılmasıdır. Daha önce bu durakta 2 mesai arkadaşımız da hunharca katledilmişti. 1998’de burada 19 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. Aynı şekil gasp edip hunharca öldürdüler. Bunu akabinde 2001’de Rahşan Affı ile bu vatandaşlar 3 senede dışarı çıktı. Bu ahali hala sokakta. Nasıl olacak bu işler anlamıyoruz. Bir insan hayatı bu kadar ucuz mu? 1988 senesinde benim kendi öz amcam benzer şekilde gasp edilip öldürüldü. Faili bilinmez bir cinayet olarak kaldı. Suçluları bulunmadı. Bu yalnızca bizim durağımız ile alakalı bir koşul yok. 1 ay evvel Çınarlı Taksi Durağı’nda çalışan arkadaşımızı da böyle kaybettik. Ondan önce Yahya Kaptan’da bir arkadaşımızı kaybettik. Bu bir tombala. Geçen akşamki olay arkadaşımıza denk geldi. Bize de eşit gelebilirdi. Kelle koltukta ekmek parası kazanıyoruz.”

“Bu bizim kaderimiz olmamalı”

“Zannedersem 2-3 gün içerisinde zanlıları yakalarlar diye düşünüyorum. Eğer bu failler yakalanmazsa İzmit’te komple ticari taksiler olarak eylem yapacağız. Bu eylemi de orada kesmeyip kendi durağımıza taşıyacağız. Durak olarak da 5 vasıta eylemimize devam edeceğiz. Birileri bizim sesimizi duyana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu meslek takdir-i ilahi değil. Kader değil bu. Bizim kaderimizin bu olmaması lazım.”

Gürcan Yılmaz