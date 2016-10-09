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Kavgayı ayırmak isteyenleri bıçakladı: 2 yaralı

09 Ekim 2016 Pazar, 13:39
Kavgayı ayırmak isteyenleri bıçakladı: 2 yaralı

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir kişi, arkadaşıyla kavga ederken kendilerini ayırmak isteyen 2 kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Sadık U. (58) ve arkadaşı Mesude G. (54), henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.

Mesude G’nin, Sadık U. tarafından kovalandığını gören 2 kişi, ikiliyi ayırmak için yardıma koştu. Sadık U, kendilerini ayırmak için gelen Barış Çağan (40) ve Gazanfer Bakışkan’ı (40) boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Bakışkan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Sadık U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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