Kayacan'ın hedefi 3. kez şampiyonluk yaşamak

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehirspor’un 2007-2008 sezonunda ve daha sonra transfer olduğu Kayserispor’un 2014-2015 sezonunda Süper Lig’e yükseldiği takım kadrosunda kaleyi koruyan Kayacan Erdoğan, siyah-kırmızılı takımla bu yıl yeniden şampiyonluk yaşamak istiyor.

Kayacan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adeta evi gibi olan Eskişehirspor’da ikinci kez forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Halil Ünal’ın Eskişehirspor Kulübü’ne yeniden başkan seçilmesiyle takıma döndüğünü anlatan Kayacan, şöyle konuştu:

“Şampiyonluk hedefindeki Eskişehirspor’a bütün teklifleri reddederek geldim. ‘Eskişehirspor’ denince benim için akan sular duruyor. Süper Lig’deki Kayserispor’da forması giyerken ve bir süreklilik yakalamışken, yeniden Eskişehirspor’a döndüm. Bu yıl TFF 1. Lig’de şampiyon olacağız. Bütün hedeflerimiz bu doğrultuda. Eskişehirspor’un 2008 yılında Süper Lig’e yükseldiği takımın kadrosunda bulunuyordum. Kayserispor’un iki sezon önce yine Süper Lig’e çıktığı kadrosunda kaleyi korudum. Kayserispor’da 5-6 hafta öncesinde şampiyonluğumuz ilan etmiştik. Şimdi de yeniden Eskişehirspor’a geldim ve şampiyonluk yaşamak istiyorum.”

– “Eskişehirspor taraftarı olarak şampiyonluk yolunda görev yapmak gurur”

Kayacan, Eskişehirspor’un Süper Lig’deki birçok takımın dahi kuramayacağı kaliteli bir kadro kurduğunu vurgulayarak, bu sezon tek hedefin Süper Lig olduğunu söyledi.

Eskişehir’in bir futbol kenti olduğunu ifade eden Kayacan Erdoğan, “Bir Eskişehirspor taraftarı olarak şampiyonluk yolunda görev yapmak büyük bir gurur. Hedefim, Eskişehirspor’u Süper Lig’e çıkartmak ve o ligde kaleyi korumak.” diye konuştu.

Eskişehirspor’un Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin ile uyum içinde çalıştıklarını kaydeden Kayacan, “Boffin, kaleci standartlarının üzerinde bir yeteneğe sahip. Maçlarda 3-4 penaltı kurtardı, bir maçta gol attı. Takımını sırtlıyor. Boffin’in ardından bana da gerekli şans verilirse iyi değerlendireceğim.” ifadelerini kullandı.