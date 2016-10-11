“Kaybedenin cezası” asırlık lezzet “met helvası”

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve ismini Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 1920’li yıllarda oynanan ”met değnek” oyunundan alan ”met helvası”, lezzetiyle özellikle kente gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

“Met değnek oyununda kaybedenin cezası” olarak yörede yapılmaya başlanan helvanın üretimi için öncelikle bir kazanda şeker kaynatılıyor. Kaynayan şeker, özel tepside soğutulduktan sonra özel bir makinede oksijenle temas ettirilerek ağartılıyor.

Şeker, helva için gerekli un ve yağın ayrı bir bölümde kavrulmasıyla hazırlanan meyane ile karıştırılıyor. Daha sonra, söz konusu karışım, büyük bir bakır tepsi üzerinde elle çekilip bir araya getiriliyor. Karışım, yine elle çekilip bir değnek şekline getirildikten sonra, küçük parçalar halinde kesilerek, paketleniyor. Sade, kakaolu ve Antep fıstıklı üç çeşidi bulanan met helvası, paketlenmesinin ardından satışa sunuluyor.

– “Yapımı zor ve meşakkatli bir helva çeşidi”

Kentte bir asırdan uzun süredir helva ve reçel üreten bir firmanın dördüncü kuşak sahibi Hasan Hakan Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1903’te Mehmet Emin Usta tarafından kurulan şirketlerinin bugüne kadar geldiğini söyledi.

Yaz helvası, yöresel helva ve Eskişehir’e özel meşhur met helvası ürettiklerini belirten Bayar, şöyle devam etti:

“Met helvası, 1920’li yılların başında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde oynanan bir oyun sonucunda ortaya çıkmış. Değnek adı verilen kalın ve uzun sopayla met adını verilen ince ve kısa sopaya vurarak oynan oyun, helvaya adını vermiştir. O dönem, met değnek oyununda yenilen takım, yenen takıma bir ceza niteliğinde met helva çekiyormuş. Yapımı oldukça zor ve meşakkatli bir helva çeşidi. Üretimde sadece un, yağ ve şeker kullanıyoruz. Kesinlikle glikoz bulunmuyor. Tamamen geleneksel yöntemlerle el yapımı olarak hazırlıyoruz.”

Bayar, kente gelen turist sayısında son dönemlerde artış yaşandığını ifade ederek “Met helvası, lületaşından sonra kentin markalaşmış ürünlerinden birisi oldu. Yerli turist sayısındaki artış met helvasına olan talebi de artırdı. Met helvasının ihracatını da yapıyoruz. Paketlemede özel bir yöntem kullanıyoruz. Met helvası 6 aya kadar tazeliğini ilk günkü gibi koruyor.” dedi.

Konya’dan Eskişehir’e ziyaret için gelen Sinan Yağmur da kenti gezmek için arkadaşının yanına geldiğini belirtti.

Gezisi sırasında kentin önemli lezzetlerinden met helvasını tattığını anlatan Yağmur, “Met helvasının tadını çok beğendim. Bu lezzeti ailemin de tatması için alıp Konya’ya götürüyorum.” diye konuştu.

Eskişehir esnafından Mehmet Can Ekşi de kentin geleneksel lezzetinin kent dışında çok beğenildiğine değinerek kendisinin de istek üzerine kargoyla Adapazarı’ndaki arkadaşlarına gönderdiğini kaydetti.