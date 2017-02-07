Kayı Boyu filminin yapımcısı Karakeçililerle buluştu

KIRIKKALE (AA) – Yapımı düşünülen “Kayı Boyu” sinema filmi için film yönetmeni Yavuz Bülbül ile senaristi Kenan Karahan, Kayı Boyu mensubu Karakeçililerle buluştu.

Karakeçili Yörükler Türkmenler Kültür Derneğinin davetlisi olarak kente gelen yönetmen Bülbül ile senarist Karahan bir çay ocağında filmin senaryosu hakkında dernek üyelerini bilgilendirdi.

Yönetmen Yavuz Bülbül burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayı Boyu’nun asıl mensubu olan Karakeçililerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar tarihi anlatan çok film çekildiğini ama boylara ait bir filmin yapılmadığını belirten Bülbül şunları kaydetti:

“Asıl amaç Kayı Boyunun neden göç ettikleri veya ettirildikleri. Osmanlının kuruluş aşamasında Kayıların önemi, Türklerin birlik ve beraberliği işlenecek. Tarihsel yönü bulunan bütün yerleşim yerlerini ziyaret ediyoruz.

Vatandaşların manevi desteğini, mahalli idarelerden de lojistik destek bekliyoruz. Bütün olaylara sadık kalarak filmi gerçekleştireceğiz.”