Kayılılardan “Açık Doğa Mandıra Köyü” isteği

– Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Gürsoy: “Hükümetimizin ‘Siz bir adım atın, biz koşarak geliriz’ sözüne istinaden biz bir adım attık, gerisini yetkililerden bekliyoruz”

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki Kayı Mahallesi sakinleri, yetkililerden bölgede “Açık Doğa Mandıra Köyü” oluşturulmasını talep etti.

Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulacak böyle bir köyden çevre köylerin de faydalanacağını belirtti.

Şehirlere göçün önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Gürsoy, şöyle konuştu:

“Eğer köylerde bu tür tesisler kurulursa insanlar hafta sonu da olsa köylerine gelmiş, sütünü, peynirini ve tereyağını organik bir şekilde almış olur. Ayrıca böyle bir köyün kurulması halinde Kayı Mahallesi’nin çevresinde bulunan Korucu, Tatarcık, Kızılbölüklü, Aydınlar, Gökçeayva, Aşağı ve Yukarı Dudaş, Ömerköy ve Ilıcalar mahalleleri de faydalanıp, sosyolojik bir ivme kazanır.

Hükümetimizin ‘Siz bir adım atın, biz koşarak geliriz’ sözüne istinaden biz bir adım attık, gerisini yetkililerden bekliyoruz. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik’i köyümüze davet ediyoruz.”