Kayıp postacı için barajda yeniden arama yapıldı
KARAMAN (AA) – Karaman'da 3 yıl önce babasının otomobili ile birlikte kaybolan postacı için Fisandun Barajı'nda yeniden arama yapıldı.
Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ve posta dağıtıcılığı yapan Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 tarihinde gece yarısı 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Yapılan aramalarda otomobile ve şahsa ait iz ve emareye rastlanmadı.
Baba Ramazan Uysal, bir televizyon programına katılarak oğlunun bulunması için yardım istedi. Televizyon programına katılan ismini vermek istemeyen bir kişi Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobili ile Fisandun Barajına atıldığını söylemesi üzerine çalışmalar bu yönde derinleşti.
Polis ekipleri şahsın telefon sinyalinin en son Fisandun Barajı mevkiinden geldiğini tespit etti. Yapılan teknik takibin ardından 24 Şubat 2017 tarihinde Fisandun ve Yeşildere Barajları'nda su altı kamerası ile arama çalışmaları yapıldı, ancak bir sonuç alınamadı.
– Yeniden arama yapıldı
Dosyayı yeniden açan Karaman Emniyet Müdürlüğü Fisandun Barajı'nda bakılmayan kısımlar için çalışma başlattı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıçlar Fisandun Barajı'nda 10 kilometre karelik alanda ve 40 metrelik derinlikte sualtı kamerası ile çalışma yaptı.
Çalışmalarda herhangi bir iz ya da emareye rastlanmadı.
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