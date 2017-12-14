Kayıp şahıs ‘Oje’ sayesinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Girinci Mahallesi’nde yaşayan ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Salahattin A.’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Kayıp başvurusunun alınmasının ardından bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında ekipler, Salahattin A.’ya ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Jandarma arama kurtarma köpeği Oje’nin Sarıkaya mevkiinde tepki vermesi sonucu o bölgeye yoğunluk veren ekipler, Salahattin A.’yı gece saatlerinde sağ olarak buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut

