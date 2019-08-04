Kaymakam Akbulut’dan “düğünlerde silah kullanmayın” uyarısı
KONYA (AA) – Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, katıldığı düğün törenlerinde silah kullanılmaması için bilgilendirici broşür dağıttı.
Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, düğün ya da nişan gibi törenlerde havaya ateş açılmasının önlenmesi için "düğün evi yas evi olmasın" sloganıyla vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.
Kaymakam Akbulut, ilçe merkezinde aynı gün düzenlenen 6 düğün merasimine katılarak düğün sahiplerini ve misafirleri silah kullanmamaları konusunda uyardı.
Kaymakam Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün, nişan ya da asker uğurlama gibi törenlerde havaya ateş etmenin doğurabileceği olumsuz sonuçları, yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarını birçok kez yaşadıklarını ifade etti.
Ayrıca, havaya sıkılan her merminin milli bir servet olduğuna dikkat çeken Akbulut, gelenek adı altında sürdürülen bu yanlış davranışın yerine damat ve geline katkı yapılabileceğinin altını çizdi.
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Kaymakam Akbulut’dan “düğünlerde silah kullanmayın” uyarısı
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