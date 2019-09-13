Kaymakam Altıner “Suveyda” filminin setini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) – Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, çekimleri Yahyalı'da devam eden "Suveyda" filminin setini ziyareti.

Yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın yaptığı ve Yahyalı Çubukharmanı Mahalllesi'nde çekimleri devam eden film setini ziyaret eden Altıner, yönetmen Uçkan ve oyuncularla bir süre sohbet etti.

Altıner, ziyarette yaptığı açıklamada Yahyalı'nın böyle anlamlı bir filme ev sahipliği yapmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yönetmen Uçakan'a başarı dileyen Altıner, "Bölgemizin hem insanının hem doğasının çok güzel anlatılıp işleneceği bu projede görev yapan herkese kolaylıklar dilerim." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uçakan da "Bir iç Anadolu öyküsünü en güzel yansıtacak doğal güzelliklere sahip Yahyalı'nın Çubukharmanı Mahalllesi'nde olmaktan son derece memnunum. Umuyorum ki bu film ülkemizin olduğu kadar Yahyalı'nın kültür sanat çabalarına önemli katkılarda bulunur." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Altıner'e İlçe Müftüsü Dursun Sarı eşlik etti.