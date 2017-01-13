Kaymakam Altınpınar, TEOG birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

YOZGAT (AA) – Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olan Berkay Çelik’i altınla ödüllendirdi.

Kaymakam Altınpınar, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi Berkay Çelik’i ödüllendirdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Çelik’in TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevapladığını ve aldığı tam puanla Türkiye birincileri arasına girdiğini söyledi.

Böyle bir başarının sistemli ve çok çalışmakla alınabileceğini ifade eden Altınpınar, şöyle konuştu:

“Berkay bu sınavlara çok planlı bir şekilde hazırlanmış. Çok çalışmış. Bu şekilde çalışmasının elbet karşılığını alacaktı. Yüce Allah emeğini boşa çıkarmamış. Ailesi, okul yöneticileri, öğretmenleri de Berkay’ın bu başarısında katkı sağlamışlar. Berkay’ın ikinci TEOG sınavında da çok başarılı olacağına inanıyorum. Benim önerim, sadece ders çalışarak vaktini geçirmesin, kitap da okusun.”