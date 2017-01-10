Kaymakam Altınpınar'dan sedef kakma kursuna ziyaret

YOZGAT (AA) – Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Halk Eğitim Merkezi ile İş-Kur İl Müdürlüğünün birlikte açtığı Sedef Kakma Kursunu ziyaret etti.

Kursiyerlerin yaptıkları ahşap işlemeleri inceleyen Kaymakam Altınpınar, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Mehmet Arslan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altınpınar, bu gibi kursların meslek edindirme açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Ev hanımlarının kurslar sayesinde aile bütçelerine katkı sağlama imkanı bulduklarını belirten Altınpınar, “Gördük ki kursa katılan bayanlarımız hünerli elleriyle erkeklere adeta taş çıkartıyorlar. Sadece ahşap işlemeleri ve sedef kakmacılık yapmıyorlar. Bunu yanı sıra hediyelik plaket kutuları da yaparak hem meslek öğreniyorlar hem de İş-Kur desteği ile aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Arslan ise, yaklaşık bir aydır devam eden kursta şu ana kadar 350 plaket kutusu, 50 adet çeşitli hediyelik sandık yaptıklarını, minik sandıkların dışarıdan geldiğini, sedef kakmalarının burada yapıldığını belirtti.

Sedef kakma sanatında tatlı su midyelerinin kabuklarının kullanıldığını kaydeden Arslan, çalışma teknikleri hakkında bilgi verdi.