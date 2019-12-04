Kaymakam Bozkurtoğlu'dan mahalle ziyaretleri
KONYA (AA) – Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bahçelievler ve Kayasaray mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Kayasaray Mahallesinde yaşayan 95 yaşındaki Emine Şenay'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Bozkurtoğlu, Emine ninenin elini öptü ve duasını aldı.
Bahçelievler mahallesinde evinde tedavi gören Hatice Eratik'i ve Tont yolu kavşağında yaşayan Çevik ailesini ziyaret eden Kaymakam Bozkurtoğlu, burada da ailenin sorunları ve yaşantısı hakkında bilgiler aldı.
Kaymakam Bozkurtoğlu, evinde tedavi gören Eratik'e dik ve dirayetli durmasını, moralini yüksek tutmasını tavsiye etti. Bozkurtoğlu'na Hatice Eratik'in sağlık sorunları ve ihtiyaçları hakkında da bilgiler verildi.
Ev ziyaretlerinde Kaymakam Bozkurtoğlu’na Halkapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Asiye Bakkal eşlik etti.
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