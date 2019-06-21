Kaymakam Bozkurtoğlu'ndan ev ziyaretleri
KONYA (AA) – Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Küsere mahallesinde Rafet Yiğiter ve Nernek mahallesinde yaşayan 95 yaşındaki Meryem Helvacı nineyi evlerinde ziyaret etti.
İlk olarak gündelik işlerle geçimini sağlamaya çalışan iki çocuk babası Rafet Yiğiter’i evinde ziyaret eden Kaymakam Bozkurtoğlu, burada aile fertleri ile sohbet etti, isteklerini dinledi.
Daha sonra Nernek mahallesinde çocuklarının yanında yaşayan Meryem Helvacı nineyi ziyaret eden Bozkurtoğlu, burada Meryem ninenin duasını aldı.
Bozkurtoğlu'na, Meryem ninenin sağlık sorunları ve ihtiyaçları hakkında da bilgi verildi.
Ev ziyaretlerinde Bozkurtoğlu’na, Halkapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Asiye Bakkal da eşlik etti.
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