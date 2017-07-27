Kaymakam Çenet başarılı sporcuları ödüllendirdi

ANKARA (AA) – Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Çankırı’da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Wushu Kupası’nda altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi.

Çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezinde sürdüren Çubuk Halk Eğitim Merkezi wushu takımını ziyaret eden Çenet ve Belediye Başkanı Tuncay Acehan, antrenmanlarını izledi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Kaymakam Çenet, antrenör Halit Erdemir’den bilgi aldı.

Çenet, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Federasyonunun ortaklaşa organize ettiği etkinliğe 14 ilden toplam 160 sporcunun katıldığı belirterek, “Çubuklu genç sporcularımız, büyük bir başarıya imza attı. Müsabakalarda rakiplerini devirerek birincilik kürsüsüne çıkan sporcularımızdan Mücahit Horan 80 kilogramda, Ali Osman Gencer de 65 kilogramda altın madalya almıştır. Ayrıca Onur Çelik 80 kilogramda, Ethem Gökmen ise 60 kilogramda gümüş madalya alarak ikincilik kürsüsüne çıkmıştır.” dedi.

Dövüş sporlarına katılan kız öğrencileri de tebrik eden Çenet, “Kız çocuklarımızın dışarıdan gelecek tehditlere karşı kendilerini savunabilmeleri güzel bir şey. Biz bunu destekliyoruz ve özellikle tüm kız çocuklarımızın savunma sporlarına katılmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Acehan ise sporcuların zaferinin başta aileleri olmak üzere Çubuk halkına büyük sevinç yaşattığını vurgulayarak, “Spor dallarına verdiğimiz emeklerimizin karşılığını kat kat alıyoruz. Genç sporcularımız kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip zafere ulaşıyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonra her şampiyonada bize mutluluk ve gurur yaşatmaya devam edecekler.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.