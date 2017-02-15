Kaymakam Demir, muhtarlarla buluştu

YOZGAT (AA) – Çayıralan Kaymakamı Şahin Demir, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Demir, kaymakamlıkta gerçekleşen buluşmada, 442 sayılı Köy Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hakkında bilgiler verdi.

Demir, toplantıda, köy muhtarlarının görev ve sorumlulukları, muhtarların hangi hallerde görevlerine son verileceği, defterlerin tutulması ile ilgili teknikler, evlendirme yönetmeliği, adres kayıt sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının verilmesi konularında bilgiler aktardı.

Toplantıya, İl genel meclis üyeleri ve bazı kurum müdürleri de katıldı.