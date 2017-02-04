Ana Sayfa   >   Genel   >   Kaymakam Erdoğan, okul müdürleriyle bir araya geldi

Kaymakam Erdoğan, okul müdürleriyle bir araya geldi

04 Şubat 2017 Cumartesi, 10:55

Benzer Konular

Seydişehir'deki okula şehit Yaşar'ın ismi verildi
Okulların hijyen timleri görev başında
Akşehir Kaymakamı Türk, göreve başladı

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kaymakamlık toplantı salonunda okul müdürleriyle bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, ilçe merkez, belde ve köy okul müdürlerinin ihtiyaç, istek ve taleplerini dinledi.

Erdoğan, ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmaların yapıldığı ve yapılmaya devam edeceğini, ilçedeki öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilebilmesi için gayretli çalışmaların daha da artırılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

bir Kaymakam müdürleri okul

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet