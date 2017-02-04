Kaymakam Erdoğan, okul müdürleriyle bir araya geldi

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kaymakamlık toplantı salonunda okul müdürleriyle bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, ilçe merkez, belde ve köy okul müdürlerinin ihtiyaç, istek ve taleplerini dinledi.

Erdoğan, ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmaların yapıldığı ve yapılmaya devam edeceğini, ilçedeki öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilebilmesi için gayretli çalışmaların daha da artırılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.