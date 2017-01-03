  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
03 Ocak 2017 Salı

Ana Sayfa   >   Genel   >   Kaymakam Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret

Kaymakam Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret

03 Ocak 2017 Salı, 13:10

Benzer Konular

Harçlıklarıyla tekerlekli sandalye aldılar
Turistler en çok Mevlana Müzesini gezdi
Öğrencilerden askerlere moral ziyareti

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tutal’ı makamında ziyaret eden Erdoğan, yaptığı konuşmada ilçe hakkında genel değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Vatandaşların huzur ve refahı için birlikte çalışacaklarına vurgu yapan Erdoğan, “Seydişehir’de görev yapacağım süre içerisinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile istişareler yapacağım.” dedi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutal, “Sayın Kaymakamımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Görevinde başarılar diliyorum.”

belediye Kaymakam ziyaret

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet