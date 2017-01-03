Kaymakam Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tutal’ı makamında ziyaret eden Erdoğan, yaptığı konuşmada ilçe hakkında genel değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Vatandaşların huzur ve refahı için birlikte çalışacaklarına vurgu yapan Erdoğan, “Seydişehir’de görev yapacağım süre içerisinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile istişareler yapacağım.” dedi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutal, “Sayın Kaymakamımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Görevinde başarılar diliyorum.”