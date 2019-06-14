Kaymakam Girgin, gençleri evinde misafir etti

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Gençlik Merkezinde görevli gençler, "çaya geliyoruz" projesi kapsamında Kaymakam Murat Girgin’in evine konuk oldu.

Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, gençlik lideri Rıza Ekici ve gönüllü gençler, Kaman Kaymakamı Murat Girgin ve ilçede öğretmenlik yapan eşi Zeynep Girgin'i ziyaret etti.

Gençlerle sohbet eden ve gençlik merkezinin yaptığı faaliyetleri hakkında bilgiler alan Girgin, ilçede çocuklar ve gençler için güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çok güzel bir gençlik merkezi binasının ilçeye kazandırıldığını vurgulayan Girgin, şöyle devam etti:

"Yeni binanın yerinden dolayı öğrenciler burasını aktif olarak kullanıyor. Sizler de yaptığınız faaliyetlerle öğrencilerin boş zamanlarını en aktif şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyorsunuz. Okulların kapanmasıyla beraber gençlik merkezinde kurs ve faaliyetlerden yararlanacak gençlerimizin sayısının artacağını düşünüyorum. Merkezimizin faaliyetlerinden olan 'çaya geliyoruz' projesini takip ediyordum. Kültürümüzün önemli bir paçası olan misafirlik geleneğini yaşatmak için yaptığınız ziyaret beni ve ailemi çok memnun etti. Bu projede katkısı olan gençlerimize teşekkür ediyorum."

Kurslara katılarak gençlerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye eden Girgin, bağlama ile gençlere çeşitli eserleri seslendirdi.

Misafirperverliği için Kaymakam Girgin’e teşekkür eden Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan da gençlik merkezi faaliyetlerinin yaz boyu devam edeceğini, yeni açılan kurslarla yaz tatilini gençlerin en verimli şekilde geçireceğini sözlerine ekledi.