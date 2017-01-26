Kaymakam Girgin'den Haleplilere yardım çağrısı

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Kaymakamı Murat Girgin, vatandaşlara, Halepliler için düzenlenen yardım kampanyalarına duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Girgin, ilçede görev yapan imamlarla Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Kırşehir Valiliğince geçen yıl Bayırbucak Türkmenleri için düzenlenen yardım kampanyasına Kaman’ın büyük katkı verdiğini anımsatan Girgin, “Kaman’dan bu yıl da Halep’te bulunan kardeşlerimiz için yardım yapılmasını bekliyoruz. Türkmen kardeşlerimiz için ülkemiz 5 yıldır birçok yardım kampanyası başlattı. Valiliğimiz de bizden yapılacak kampanyaya katkı bekliyor. Halep Türk yurdu bizim için ayrı yeri var. Gönüllülük esasına dayalı olarak herkesin yardımını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki bizler komşusu aç yatarken tok yatamayan kültürden gelen bir milletiz.” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Ömer Can ise din görevlilerinin, ellerinden geldiği kadar halkı bu konuda aydınlatıp, köy muhtarlarıyla beraber hassas şekilde çalışması gerektiğini belirtti.