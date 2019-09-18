Kaymakam Karaosmanoğlu'ndan gezginci arıcılara ziyaret
SİVAS (AA) – Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçede bulunan gezginci arıcıları ziyaret etti.
Boğaz köyü bölgesinde arıcılık yapan Metin Yüksel ve Nedim Tunç ile bir süre sohbet eden Karaosmanoğlu, ilçe genelinde 37 gezginci arıcının yaklaşık 11 bin arılı kovanla faaliyet gösterdiğini söyledi.
Gölova'nın zengin bitki florasına sahip olduğunu belirten Karaosmanoğlu, bölgenin yaz aylarında gezginci arıcıların konaklaması açısından çok iyi bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.
Farklı çiçek türlerinin çok olmasından dolayı arıcıların bölgeyi tercih ettiğini aktaran Karaosmanoğlu, "Bölgemizde bulunan gezginci arıcılarımızın yaşadığı yerlerde konaklama ile ilgili konularda sohbet ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri için arıcı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu yıl bal üretiminin güzel olduğunu duyduk. Bu da ülkemizin ekonomisi için bizleri mutlu etti." dedi.
Ziyarette Kaymakam Karaosmanoğlu’na, İl Genel Meclis Üyesi İlyas Vahapoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Sönmezateş eşlik etti.
-
Ahilik Haftası'nda esnaftan futbol turnuvası
-
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı'dan gazilere ziyaret
-
Kaymakam Karaosmanoğlu'ndan gezginci arıcılara ziyaret
-
Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
-
Sermaye piyasası araçları bireylere tanıtılıyor
-
“Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.