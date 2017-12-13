Kaymakam Madenoğlu Gülüç’ten memnun ayrıldı
Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Emniyet Müdürü Fahri Küçük, Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ve ilçedeki tüm birimlerin müdürlerini yanına alarak Gülüç Belediyesi Toplantı Salonu’nda halk toplantısı düzenledi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş toplantıda yaptığı konuşmasında belediye olarak yaptığı çalışmaları anlatırken, Gülüç’e sık sık gelerek sorunlara çözüm üreten Kaymakam Nazım Madenoğlu’na teşekkür etti. Gülüç’te belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye çalışanları ve Gülüç halkı ile birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını anlatan Demirtaş “Gülüç’te su, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemesi gibi bir çok konuda önemli çalışmalar yaptık. Sahilimizin yapım çalışmaları başladı ve burada da önemli bir mesafe kat ettik. Araç parkımızı genişlettik. Tüm mahallelere çocuk parkları ve fitnes aletleri koyduk. Bunların yanı sıra kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için yıl içerisinde sürekli sosyal aktiviteler, kültürel faaliyetlerde yapıyoruz. Sayın Kaymakamım, sizlerde Gülüç’e sık sık geliyorsunuz. Beldemizin sorunları ile yakından ilgileniyorsunuz. Bundan dolayı sizin şahsınızda tüm ilgili müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Gülüç’te vatandaşlardan özellikle enerji hatları ve doğalgaz ile ilgili şikayetler alan Madenoğlu, sorumlu müdürlere talimat vererek vatandaşların şikayet ettiği konuların çözülmesini istedi. Kaymakam Madenoğlu ayrıca Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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