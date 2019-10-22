Kaymakam Özcan'dan yaralı askere ziyaret
YOZGAT (AA) – Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Yaman'ı ziyaret etti.
Özcan, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç ve ilçe emniyet müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Yasin Yamur ile 17 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Yaman'a Sarıkaya'daki evine giderek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hatay Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra Sarıkaya'ya gelen Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtirdi.
BENZER HABERLER
-
Beypazarı'nda öğrencilere kukla gösterisi
-
Kaymakam Özcan'dan yaralı askere ziyaret
-
Kırşehir'de NRP uygulayıcı eğitimleri düzenlendi
-
Şeker pancarına özel gübre, verimi artırdı
-
Konya'da “Beytülmakdis Tanıtım Günleri”
-
Vali Mantı öğrencilerle buluştu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.