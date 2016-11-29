Kaymakam Özyiğit, okul inşaatını denetledi

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Alaylar 1 Mahallesi’nde yapımı devam etmekte olan ortaokul inşaatını denetledi.

Kaymakam Özyiğit, 24 derslikli ortaokul inşaatını gezdikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, inşaatın tamamlanması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi.

Özyiğit, yaptığı açıklamada, okulun yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ve ülkenin geleceğine ışık tutan eğitimin en modern ortamlarda verilebilmesi için en büyük yatırımların eğitime yapıldığını söyledi.

Özyiğit, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilçe merkezi ve mahallelerdeki okulların eğitim düzeyinin en üst seviyeye çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.