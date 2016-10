Kaymakam Pektaş ve Belediye Başkanı Oğuz Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

SİVAS (AA) – Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Pektaş mesajında, “Milletçe Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve onurunu yaşamaktayız. Her anı tarihte eşine az rastlanır kahramanlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolü bir çağdaşlaşma hamlesidir. Demokrasi ile taçlanan Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma gibi her alanda büyük mesafeler kat etmiş dünyanın büyük ülkeleri arasında yerine almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı için gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi ve özellikle de 15 Temmuz’da Türk Milletinin kahramanlığını ve kararlılığını dosta düşmana tekrar gösteren Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitlerimizi rahmetle ve şükranla, gazilerimizi de minnetle anıyorum.” dedi.

Başkan Oğuz yayınladığı mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

“Türk milletinin yeniden doğuşu ile kurulan Cumhuriyetin 93’üncü yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız. Milli bayramlar ülkemizin ve milletimizin daima birlik ve beraberlik ruhunun en zirvede yaşandığı ve yeniden pekiştiği günlerdir. Milli mücadele döneminde birlik ve kardeşlik içinde düşmana karşı mücadele eden milletimiz bugün kurduğu Cumhuriyetin 93’üncü yılını büyük bir coşku ve birliktelik içinde kutluyor. Ülkemizin daima bayram coşkusu içinde kalması temennisi ile, Milletimizin bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah arkadaşları ve gazilerimizi, 15 Temmuz’da Türk Milletinin kahramanlığını ve kararlılığını dosta düşmana tekrar gösteren Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.”