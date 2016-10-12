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Kaymakam Pektaş, yeni açılan okulları inceledi

12 Ekim 2016 Çarşamba, 13:29
Kaymakam Pektaş, yeni açılan okulları inceledi

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SİVAS (AA) – Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, ilçede önceki gün açılan 3 okulda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile Esentepe ve Yıldırım mahallerinde yeni açılan 24 derslikli İsmet Yılmaz Fen Lisesi, 19 derslikli Şehit Özgür Gencer Kız İmam Hatip Lisesi ve 12 derslikli Şehit Seyit Doğan İlkokulu’nu ziyaret etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Pektaş, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Pektaş, ziyaretin ardından okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

okullarda inceleme Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş Sivas

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