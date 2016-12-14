  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
14 Aralık 2016 Çarşamba

Ana Sayfa   >   Genel   >   Kaymakam Polat'a veda yemeği

Kaymakam Polat'a veda yemeği

14 Aralık 2016 Çarşamba, 10:05
Kaymakam Polat'a veda yemeği

Benzer Konular

Kaymakam Özcan'a veda yemeği
Kaymakam Özcan'a veda yemeği
Derbent Kaymakamı Oltulu'ya veda yemeği
Derbent Kaymakamı Oltulu'ya veda yemeği
Bahşılı Kaymakamlığı birimleri yeni binalarında hizmete başladı
Bahşılı Kaymakamlığı birimleri yeni binalarında hizmete başladı

KIRIKKALE (AA) – Erzurum’un Pasinler Kaymakamlığına atanan Bahşılı Kaymakamı Harun Ersin Polat için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Pasinler Kaymakamlığına atanan Polat’a, Bahşılı Belediyesi tarafından veda yemeği verildi.

Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıldır ilçede görev yaptığını ve ilçeyi çok sevdiğini söyledi.

Bahşılı’nın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Polat, şunları kaydetti:

“Yaklaşık üç yıldır burada çalışmaktayım. Şimdi göreve Erzurum da devam edeceğim. Bu üç yıllık görev içerisinde kanun, tüzük ve mevzuat çerçevesinde insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İşimizi yaparken kolaylaştırmaya, insanlarımızın gönlünü kazanmaya gayret ettik. Devlet millet için vardır, anlayışıyla vatandaşların işlerini yapmaya çalışırken, belediyemizle, daire amirlerimizle, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bu düzen bozulmadan çok şükür devam ettik. Erzurum’da her zaman bir kapınız var, bir kardeşiniz var o yönde hiç sıkıntı yok.”

Bahşılı Kaymakamı Harun Ersin Polat Veda yemeği

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet