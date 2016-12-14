Kaymakam Polat'a veda yemeği

KIRIKKALE (AA) – Erzurum’un Pasinler Kaymakamlığına atanan Bahşılı Kaymakamı Harun Ersin Polat için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Pasinler Kaymakamlığına atanan Polat’a, Bahşılı Belediyesi tarafından veda yemeği verildi.

Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıldır ilçede görev yaptığını ve ilçeyi çok sevdiğini söyledi.

Bahşılı’nın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Polat, şunları kaydetti:

“Yaklaşık üç yıldır burada çalışmaktayım. Şimdi göreve Erzurum da devam edeceğim. Bu üç yıllık görev içerisinde kanun, tüzük ve mevzuat çerçevesinde insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İşimizi yaparken kolaylaştırmaya, insanlarımızın gönlünü kazanmaya gayret ettik. Devlet millet için vardır, anlayışıyla vatandaşların işlerini yapmaya çalışırken, belediyemizle, daire amirlerimizle, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bu düzen bozulmadan çok şükür devam ettik. Erzurum’da her zaman bir kapınız var, bir kardeşiniz var o yönde hiç sıkıntı yok.”