Ana Sayfa   >   Genel   >   Kaymakam Şahin, Çamlıca köyünü ziyaret etti

Kaymakam Şahin, Çamlıca köyünü ziyaret etti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:05

Benzer Konular

Başkan Özaltun'a ziyaret
Gazilerden İl Jandarma Komutanı Çakmak'a ziyaret
Bahşılı Kaymakamı Şahin kan bağışında bulundu

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, ilçeye bağlı Çamlıca köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Şahin’i köy odasında karşılayan muhtar Adem Kaçar köyün geçim kaynakları ve ihtiyaçları ile ilgili bilgiler verdi.

Köy ziyaretinde köylülerle bir süre sohbet eden Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylere ziyaretleri sıklaştırarak devletin sıcak elini uzatıp sorunlarla ilgileneceklerini söyledi.

Muhtarı ve köylünün sorunlarını dinlediklerini belirten Şahin, “En kısa zamanda yapılmakta olan ve hava şartlarından dolayı duraklayan yolun takipçisi olacağız. Halkımızla her alanda sıcak temasımız her zaman olacaktır. Kapımız ilçe halkımıza ve köylümüze sonuna kadar açıktır.” diye konuştu.

Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin Çamlıca köyü ziyaret

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet