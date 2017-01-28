Kaymakam Şahin, Çamlıca köyünü ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, ilçeye bağlı Çamlıca köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Şahin’i köy odasında karşılayan muhtar Adem Kaçar köyün geçim kaynakları ve ihtiyaçları ile ilgili bilgiler verdi.

Köy ziyaretinde köylülerle bir süre sohbet eden Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylere ziyaretleri sıklaştırarak devletin sıcak elini uzatıp sorunlarla ilgileneceklerini söyledi.

Muhtarı ve köylünün sorunlarını dinlediklerini belirten Şahin, “En kısa zamanda yapılmakta olan ve hava şartlarından dolayı duraklayan yolun takipçisi olacağız. Halkımızla her alanda sıcak temasımız her zaman olacaktır. Kapımız ilçe halkımıza ve köylümüze sonuna kadar açıktır.” diye konuştu.