Kaymakam Şahin, gazileri ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, ilçede ikamet eden gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Şahin, Hüseyin Onbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı ve gazi Mehmet Arslan’ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Şahin, bu vatan için canlarını ortaya koyan gazileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Gazilerin kendileri için baş tacı olduğunu vurgulayan Şahin, “Gazilerimizin ihtiyaçlarının olup olmadığını, sağlık durumlarını sorduk. İhtiyaçları halinde bizlerin kapıları sonuna kadar açık. Gazilerimiz bizlerin gurur kaynağı. Sizler bizler için çok önemlisiniz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.” şeklinde konuştu.