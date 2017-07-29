Kaymakam Şahin, okullardaki yenileme çalışmalarını inceledi

KIRIKKALE (AA) – Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

İnşaat alanını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Kaymakam Şahin, okulların bakım ve yenileme çalışmalarının yeni eğitim öğretim yılına yetişeceğini söyledi.

Bugün de Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam eden çalışmaları incelediklerini ifade eden Şahin, “Çalışmalar bitmek üzere. Hızlı ve temiz bir işçilik yapılıyor. Yapılan dış yalıtım ile yeni eğitim öğretim yılında yakıttan tasarruf yapılacak.” diye konuştu.

Kaymakam Şahin’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Bahadır Dülger ve okul müdürü Eren Arslan eşlik etti.