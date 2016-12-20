Kaymakam Şahin'den, Başkan Ayantaş'a ziyaret

ANKARA (AA) – Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Çubuk Kaymakamlığından Eskişehir Odunpazarı Kaymakamlığına atanan Cemal Şahin, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş’a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Ayantaş, Ankara Evi’ndeki ziyarette yaptığı konuşmada, Şahin’e yeni görevinde başarı diledi.

Şahin’e ilçe için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Ayantaş, “Çubuk ilçemiz çok eski, köklü bir ilçe. İlçemizde görev yaptığınız süre boyunca devletimizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Yeni görevinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Kaymakam Şahin ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede bulunduğu sürece görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını kaydetti.