Kaymakam Seyitoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

ANKARA (AA) – Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, muhtarlara elektrik arızaları ve yatırımlar konusunda bilgi verdi.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. yöneticilerinin katılımıyla halk eğitim merkezi salonunda muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde meydana gelen elektrik arızaları ile yatırımlar değerlendirildi.

Seyitoğlu, bundan sonra daha sık bir araya gelinmesi ve konuların istişare edilerek ilgili birimlere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaymakamlık olarak muhtarlara gerekli yardım ve desteğin sağlanacağını belirten Seyitoğlu, “Halen devam Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’nin hat yenileme ve trafo yenileme çalışmaları ile ağaçların kesimi sonrasında arızaların minimuma ineceğini düşünüyorum.” dedi.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Beypazarı yöneticisi Baha Ertaş da elektrik kesintilerinin göçmen kuşlar ve ağaçların neden olduğunu aktardı.

Elektrik hatlarının altında bulunan tüm ağaçların kesilmesinin muhtarlarla istişare edilerek yapılmasının önem taşıdığına değinen Ertaş, arızaların da kısa sürede 186’ya bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Beypazarı Operasyon Merkezi Yapım İşleri Birimi Proje Sorumlusu Fatih Maden de ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

2016 yılında 5 milyon 700 bin liralık yatırım yaptıklarını bildiren Maden, gelecek yıl içinde 6 milyon lira yatırım planladıklarını ifade etti.